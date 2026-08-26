За бывшую замглавы офиса Зеленского Мудрую внесли часть залога в 20 млн гривен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За бывшего заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую уже внесли часть залога. Об этом сообщил её адвокат. Он не уточнил точную сумму, но отметил, что деньги внесли несколько человек.

Ранее суд в Киеве взял Ирину Мудрую под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере 20 миллионов гривен $447 тысяч (около 447 тысяч долларов). Сама экс-чиновница заявила, что намерена собрать эту сумму, так как у неё, друзей и знакомых есть деньги.

Мудрая отправилась в СИЗО по делу о легализации средств, полученных преступным путём. Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у неё, а также у других фигурантов дела. НАБУ объявило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, в которую входили чиновники офиса Зеленского и народные депутаты.