ВС России поразили сухогруз и резервуары с топливом для ВСУ в порту Измаил Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные вновь поразили цели на Украине. Бойцы ВС РФ атаковали сухогруз и резервуары с топливом для ВСУ в порту Измаил. Военные наносили удары по целям в течение дня, 26 августа. Об итогах операции сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ на канале в "Макс".

Пораженные объекты служили в целях обеспечения ресурсами армии Украины, указало ведомство. Для достижения задач спецоперации были атакованы морские суды и портовая инфраструктура Незалежной.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами в порту «Измаил» Одесской области поражены сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения, три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ", - известило Минобороны.

Кроме того, ВС РФ атаковали объекты портовой инфраструктуры, используемые для получения грузов военного назначения. Помимо прочего, российские бойцы в течение дня держали оборону страны. Над регионами РФ перехватили более 50 украинских беспилотников. Дроны сбиты в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Войска продолжают наступление в зоне проведения СВО. За последние сутки подразделения Северной группировки освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области. Кроме того, подразделения Восточной группировки установили контроль над Писаревкой в Сумской области. Противник потерял порядка 500 боевиков за день, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Днем ранее ВС РФ освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике. Село взято под контроль в результате действий подразделений группировки войск "Центр".

В ночь на 26 августа боевики ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на российские регионы. В результате за восемь часов силами ПВО РФ уничтожено 426 дронов. Украинские беспилотники были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областях. Дроны также сбиты в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.