Число туристов из РФ, не выходящих на связь в Непале, выросло до восьми. Фото: Safal Prakash Shrestha/GLOBAL LOOK PRESS

Число российских туристов, не выходящих на связь после наводнения в Непале, выросло до восьми. Об этом сообщили в посольстве России в стране.

Количество жертв наводнения в северных районах Непала достигло 95 человек, сообщила непальская полиция. Пропавшими без вести изначально числились не менее 384 туристов, из которых 291 — иностранцы, в том числе 105 граждан Индии.

Однако позже цифры значительно выросли. Выяснилось, что после схода оползня в Гималаях пропали без вести около 1500 человек, включая почти 800 иностранцев. Причиной стала огромная стена из грязи и камней, которая обрушилась в реку и вызвала катастрофические наводнения в долинах и городах.

Наводнение в Непале произошло утром 26 августа. По предварительной версии, волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе страны с Китаем, приблизительно в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода Расувагадхи.