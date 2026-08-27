Патриарх Кирилл назвал военным преступлением атаку ВСУ на автобус в ЛНР

Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР циничным военным преступлением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР. Церковный иерарх назвал произошедшее циничным деянием.

«Убежден, что совершенное циничное деяние киевского режима должно квалифицироваться как военное преступление, не имеющее ни оправданий, ни сроков давности», - цитирует патриарха сайт Русской православной церкви.

Патриарх отметил, что духовенство Северодонецкой епархии в ЛНР готово оказать «необходимую духовную помощь всем, кто нуждается в поддержке».

Напомним, 9 пассажиров автобуса «Лисичанск-Стаханов» погибли в ЛНР после атаки ВСУ в среду 26 августа.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по автобусу в ЛНР актом терроризма кровавого режима Киева.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооружённых сил Украины на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике.

В ООН также отреагировали на удар ВСУ по автобусу с гражданскими в ЛНР. Представитель Гутерриша Дюжаррик передал слова генсека о том, что атаки ВСУ на гражданских недопустимы и должны быть прекращены.