В Белом доме не знали: В США заявили, что Рэтклифф полетел в Москву по личному указанию Трампа

Американские СМИ пишут, что Трамп послал главу ЦРУ в Москву втайне от своих помощников. Фото: REUTERS.

Ряд чиновников Белого дома, представители военного руководства США и доверенный помощники Трампа предварительно не были уведомлены о поездке директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. Главу американского разведывательного ведомства в РФ направил лично президент США Дональд Трамп, информирует издание The Wall Street Journal (WSJ).

Такая ситуация сложилась из-за того, что миссия Рэтклиффа была чрезвычайно «деликатной», сказано в публикации. Также WSJ пишет, что глава ЦРУ обсудил в Москве активизацию переговоров с Киевом, сотрудничество РФ с Ираном и напомнил российским коллегам о приверженности США пятой статье Североатлантического договора. Напомним, эта статья предусматривает коллективную оборону.

Напомним, 25 августа глава ЦРУ Джон Рэтклифф нанёс визит в Москву.

При этом президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф посещал Москву из-за эскалации напряжённости с НАТО или в связи с ситуацией вокруг Ирана. Американский лидер назвал визит главы разведывательного ведомства в РФ «рутинным».

Тем временем появились новые версии о визите главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву.