Торговое судно затонуло после удара у берегов Румынии: власти страны выступили с заявлением

Agerpres: в Чёрном море в экономической зоне Румынии затонуло торговое судно. Фото: Liu Lei/GLOBAL LOOK PRESS

В исключительной экономической зоне Румынии акватории Чёрного моря затонуло торговое судно Progress IV, которое подверглось удару. Об этом заявил президент страны Никушор Дан, сообщает портал Agerpres.

«По судну был нанесен удар и оно, похоже, затонуло. Пока мы не знаем, кто и почему нанес удар. Будет проведено расследование», — сказал глава государства.

Корабль загорелся в 37 километрах от прибрежного поселения Сфынту-Георге. На борту были 12 членов экипажа, все они были спасены. Ранение получил один моряк.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил главе МИД Египта Бадру Абдель Аты о том, что обстановка в Черноморском регионе осложнилась из-за действий Киева против гражданских судов.

Ранее Лавров заявил, что Россия самостоятельно определит меры ответа на действия западных стран против российских судов. Глава МИД назвал происходящее разбойной и пиратской практикой. Он подчеркнул, что ответные действия Москвы не обязательно будут предприниматься в тех же акваториях.

При этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара отправила Москве и Киеву предложения ввести запрет на ведения боев в Черном море. Однако, как отмечает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российское ведомство не получало подобных сообщений.

В июне этого года один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате атаки на турецкое рыболовецкое судно в Черном море. Рыболовное судно Duru 67 подверглось атаке у берегов Крыма в районе Севастополя. При этом в МИД Турции не уточняется, кто именно нанес удары по кораблю. Судно получило серьезные повреждения и затонуло. Других подробностей турецкое ведомство не приводило.

Ранее KP.RU сообщал, что беспилотный летательный аппарат атаковал сухогруз в Черном море, принадлежащий турецкому владельцу. Как заявили в МИД Турции, в результате инцидента были ранены два человека. Корабль под флагом Вануату направлялся в страну из порта в Одессе.

Ранее посольство России в Париже назвало очередным актом пиратства задержание Францией танкера Deliver, следовавшего под флагом Камеруна. Дипмиссия также назвала недопустимым действия ВМС Франции по захвату танкера.