Корецкий признал, что крупный пожар под Киевом произошёл на складе боеприпасов Фото: REUTERS.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что масштабный пожар с повторной детонацией в пригороде Киева случился на арсенале боеприпасов. Он также потребовал найти и наказать виновных.

«Одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключения, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Ожидаю от правоохранителей мгновенной и строгой реакции», — написал он в Telegram-канале.

28 августа в Киевской области, в районе Житомирской трассы, произошел взрыв. Это спровоцировало последующую детонацию. Окрестности окутал густой черный дым, который был хорошо виден даже в столице.

В этот же день в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели новые взрывы. Они стали уже третьими за сутки. Ранее сообщалось о прилетах на фоне объявленной воздушной тревоги.

Тем временем подразделения российской армии освободили семь населенных пунктов за неделю.