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НовостиПолитика28 августа 2026 20:52

Корецкий признал, что крупный пожар под Киевом произошёл на складе боеприпасов

Премьер Украины подтвердил, что под Киевом произошел пожар на складе боеприпасов
Анна ПЕТРОВА
Корецкий признал, что крупный пожар под Киевом произошёл на складе боеприпасов

Корецкий признал, что крупный пожар под Киевом произошёл на складе боеприпасов

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что масштабный пожар с повторной детонацией в пригороде Киева случился на арсенале боеприпасов. Он также потребовал найти и наказать виновных.

«Одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключения, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Ожидаю от правоохранителей мгновенной и строгой реакции», — написал он в Telegram-канале.

28 августа в Киевской области, в районе Житомирской трассы, произошел взрыв. Это спровоцировало последующую детонацию. Окрестности окутал густой черный дым, который был хорошо виден даже в столице.

В этот же день в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели новые взрывы. Они стали уже третьими за сутки. Ранее сообщалось о прилетах на фоне объявленной воздушной тревоги.

Тем временем подразделения российской армии освободили семь населенных пунктов за неделю.