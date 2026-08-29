В Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове прогремели взрывы Фото: REUTERS.

В четырех городах Украины в ночь на 29 августа прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские издания.

По информации журналистов, взрывы произошли в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове. В Николаеве это уже третья серия взрывов с полуночи.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице, Киевской и Одесской областях действует сигнал воздушной тревоги.

Ранее в Киевской области были повреждены крупнейшие склады. В результате взрывов на объектах в Броварах пострадали логистические хабы и 3PL-операторы.

После взрывов в пригороде Киева на части территории левобережья отключилось электроснабжение. Недалеко от столицы Украины вспыхнул мощный пожар. После взрыва с детонацией возгорание произошло возле Житомирской трассы.