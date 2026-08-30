Пять беспилотников ВСУ сбиты над Ленобластью, идет отражение атаки Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силами ПВО РФ над территорией Ленинградской области сбиты пять БПЛА противника. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбиты 5 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он в «Максе».

В настоящий момент отражение атаки продолжается, в регионе сохраняется режим угрозы с беспилотных летательных аппаратов.

До этого в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.

Этой же ночью на подлете к столице были ликвидированы 10 украинских дронов. Кроме этого, в ночь на 28 августа силы ПВО РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников. Всего было перехвачено и уничтожено 512 дронов самолетного типа. На днях подразделения российской армии освободили село Шевченковское в Запорожской области.