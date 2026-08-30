Над Ленобластью сбили 30 беспилотников Фото: REUTERS.

Силами ПВО МО над территорией Ленинградской области ликвидированы 30 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбиты 30 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он в «Максе». Губернатор добавил, что боевая работа продолжается.

Информация появилась в 03:40 по мск. Немногим ранее Дрозденко сообщал о пяти сбитых БПЛА на территории региона.

Этой же ночью столичные средства ПВО отражают вражескую атаку с воздуха. На подлете к Москве сбиты 10 беспилотников. В течение суток 28 августа системами противовоздушной обороны РФ было ликвидировано 112 БПЛА ВСУ в воздушном пространстве регионов и над акваторией Черного моря. Наибольшее количество сбитых БПЛА зафиксировано в Белгородской, Брянской и Калужской областях.