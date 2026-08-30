В МИД РФ предупредили об опасности применения США ЯО в Европе

Дипломат Белоусов: США обсуждают возможность применения ядерного оружия в Европе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Американские военные стратеги всерьез обсуждают возможность применения ядерного оружия в Европе. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил в беседе с RT.

«Говоря об этой опасности, нельзя не отметить, что настойчивость, с которой Вашингтон пытается запустить на различных многосторонних разоруженческих площадках обсуждение темы российского нестратегического ядерного оружия — не угрожающего территории США, подчеркну еще раз, — наводит на мысль, что американские военные стратеги со всей серьезностью рассматривают возможность применения ядерного оружия на европейском театре военных действий», — сказал Белоусов в разговоре с изданием.

В МИД России также подчеркнули, что поднимая тему российского тактического ядерного оружия, США пытаются отвлечь внимание от собственных ядерных арсеналов в Европе и развития своей ракетно-ядерной инфраструктуры.

Дипломат выразил надежду, что в европейских столицах осознают опасность подобного подхода Вашингтона, рассматривающего территорию союзников как оперативный плацдарм для военного планирования.

До этого Белоусов подчеркнул, что Москва требует вывода американского ядерного оружия из европейских стран и полного демонтажа инфраструктуры для его размещения.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс ожидают масштабные перемены, включая вывод части американских войск из Европы и рост финансирования.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин указал на лицемерие сложившегося мироустройства, подчеркнув, что США первыми осуществили ядерные удары по мирным японским городам — Хиросиме и Нагасаки. Кроме того, США оставили тяжелый след в истории Кореи и Вьетнама, а сейчас, прикрываясь риторикой о равноправии, по сути, сохраняют военное присутствие в Германии и Южной Корее.

Представитель иранского руководства Мохсен Резаи считает, что агрессивные действия США приводят к росту числа государств, задумывающихся о приобретении ядерного оружия.

По данным The New York Times, американская разведка считает, что Иран якобы готовится к созданию ядерного оружия.