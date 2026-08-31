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НовостиВ мире31 августа 2026 21:12

UKMTO: инцидент с танкером и вооружёнными силами произошёл в Индийском океане

Центр координации морских торговых перевозок при британских ВМС сообщил об инциденте с танкером
Мария ПАВЛОВА
В Индийском океане произошёл инцидент с танкером. Фото носит иллюстративный характер.

В Индийском океане произошёл инцидент с танкером. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: REUTERS.

Инцидент с танкером произошёл в Индийском океане. Об этом информирует Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Сообщается также, что участниками инцидента стали военные.

«UKMTO получил сообщение об инциденте с участием танкера и вооруженных сил в Индийском океане», — релиз такого содержания распространило ведомство.

Других подробностей происшествия не приводится, не сообщается также, были ли при инциденте пострадавшие.

Накануне в ЕС заявили о задержании якобы российского судна в Средиземном море.

Ранее нефтяной танкер получил повреждения из-за атаки у берегов Омана.

Также сообщалось, что греческий танкер был атакован в Черном море, подробности здесь на KP.RU.

Тем временем в МИД РФ подчеркнули, что задержания Францией танкеров, которые якобы связаны с «теневым флотом» РФ, являются актами пиратства и морского разбоя.