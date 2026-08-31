Дмитриев указал на двойные стандарты главы минфина ФРГ. Фото: REUTERS.

Глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль демонстрирует двойные стандарты, публично выражая обеспокоенность продолжением диалога между США и РФ. На это указал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Министр финансов Германии в типичном для себя стиле "двойного мышления" считает тревожным тот факт, что диалог между США и Россией продолжается», - написал Дмитриев в социальной сети Х, добавив, что Клингбайль не называет тревожными проблемы, существующие в самой Германии. В частности, германскому министру не кажутся тревожащими проблемы миграции и рост цен на энергоносители, отметил Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что жители Германии устали от обмана и провального курса властей.

При этом один из спикеров партии «Альтернатива для Германии» Тилльшнайдер подчеркнул, что Берлин заинтересован в хороших отношениях как с Москвой, так и с Вашингтоном.

Также сообщалось, что более 80 дипломатов и сотни граждан РФ были высланы из Германии.