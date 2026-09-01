Стало известно, какая часть государственного долга Украины приходится на каждого жителя страны. Фото: REUTERS.

Каждый украинец должен не менее 6,7 тысячи долларов в рамках внешнего государственного долга. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на статистические данные Минфина Украины.

«По состоянию на 31 июля 2026 года… государственный и гарантированный государством внешний долг - 7 497,50 миллиарда гривен… или 167,76 миллиарда долларов», - цитирует агентство сообщение украинского финансового ведомства.

Ранее сообщалось, что госдолг Киева растет сумасшедшими темпами и каждый украинец будет должен к концу года $8,5 тысяч

Также сообщалось, что на 20 июня 2026 года национальные займы Незалежной составляют 211,6 миллиарда долларов или 9490,8 миллиарда гривен.

Как госдолг Украины после Майдана вырос более чем в 16 раз, читайте здесь на KP.RU.

В то же врем внешний государственный долг Украины с конца 2013 года, когда начались протесты на Майдане, увеличился в 24 раза.