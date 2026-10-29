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НовостиПроисшествия29 октября 2026 8:44

Махонин: силы ПВО сбили над Пермским краем 10 дронов ВСУ, пострадавших нет

В Пермском крае отбили атаку украинских беспилотников
Анастасия СУТОРМИНА
Махонин: силы ПВО сбили над Пермским краем 10 дронов ВСУ, пострадавших нет

Махонин: силы ПВО сбили над Пермским краем 10 дронов ВСУ, пострадавших нет

Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны 29 октября сбили над Пермским краем 10 дронов ВСУ. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, пострадавших среди мирного населения нет. Однако получила повреждения одна из промышленных площадок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что киевский режим продолжает попытки атаковать столицу России. Общее число сбитых в ночь на 29 октября дронов достигло 166.

Позже столичный градоначальник отметил, что попытка атаки украинских беспилотников на Московский регион, предпринятая вечером 28 октября и в ночь на 29 октября, вошла в число наиболее масштабных с начала года.

В Минобороны РФ добавили, что за ночь 29 октября ВВС РФ уничтожили 1 214 дронов ВСУ над регионами страны. Эта атака противника стала крупнейшей за все время.