В Госдуме объяснили, почему криптобиржи в РФ будут безопаснее зарубежных

Биржи криптовалют в России смогут быть безопаснее зарубежных площадок благодаря российскому регулированию отрасли. Фото: Ground Picture/Shutterstock/Fotodom

Биржи криптовалют в России смогут быть безопаснее зарубежных площадок благодаря российскому регулированию отрасли. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Российские биржи будут все равно безопаснее, поскольку они регулируются российским законодательством и будут находиться в российском контуре контроля и регулирования», - подчеркнул Аксаков.

Как ранее писал сайт KP.RU, криптовалютная биржа Binance заявила об "инциденте с безопасностью". Атака хакеров повлияла на деятельность платформы. Кроме того, общий ущерб бирже оценивается в 6,3 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что на крипторынке с начала суток наблюдают резкое падение валют. Рынок просел на фоне сообщений о взломе биржи. Сама компания официально не заявляла о хакерской атаке.

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