«Торжество зла» и «чёртов шабаш»: Милонов выступил против празднования Хэллоуина

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что считает Хэллоуин «торжеством зла» и «чёртовым шабашем». По его словам, многие граждане даже не могут правильно произнести название праздника, но активно хотят участвовать в нём «только потому, что он модный и пришёл с Запада».

Парламентарий раскритиковал саму практику заимствования западных традиций без понимания их смысла.

- Иногда мы выглядим… как папуасы: на Западе что-то придумали, что-то празднуют — и мы тут же начинаем повторять. А вы хотя бы разобрались, что это такое? Поняли смысл? Или всё, что приходит с Запада, автоматически воспринимается как дыхание святых девяностых, как воздух свободы?, — заявил он.

В качестве иллюстрации моды на всё западное Милонов привёл Starbucks. Он считает, что кофе там был отвратительный. Но люди туда ходили потому, что это было можно.

- Сейчас наши кофейни предлагают действительно вкусный кофе с хорошей обжаркой. Это в тысячу раз лучше, - подчеркнул депутат.

Ранее сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как россияне относятся к Хэллоину.

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