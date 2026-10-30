Это самая настоящая гуманитарная миссия Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин оказался среди журналистов, которые своими глазами наблюдали за эвакуацией животных из Алешек. Об этом он рассказал в репортаже с места событий. Директор крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков пояснил, что операция проводится по поручению главы Республики Крым.

По словам Зубкова, это самая настоящая гуманитарная миссия. Животных из Алешек вывозят, а дальше они отправятся либо в российские регионы, либо на Украину. Задача специалистов — строго следить за выполнением ветеринарных норм и обеспечить безопасную дорогу для каждого животного. На месте работают замруководителя регионального Россельхознадзора и ветеринарные врачи.

Эвакуация животных из Алёшек

Люди не хотели уезжать без питомцев Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Но главное в этой истории, по мнению Зубкова, совсем не формальности, а спокойствие людей. Многие жители Алешек наотрез отказывались покидать свои дома, пока не будет решён вопрос с их питомцами. В городе оказалось очень много и брошенных животных, и тех, кто остался у хозяев.

Сам Олег Зубков не первый раз участвует в подобных операциях. Его команда уже не раз вывозила животных из зон, где людям и зверям приходилось несладко.

Задача специалистов — строго следить за выполнением ветеринарных норм Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Ранее стало известно, что семья с семью детьми всё-таки покинула Алешки. Омбудсмен Яна Лантратова рассказала, что они до последнего не хотели покидать город, однако по приезде гуманитарной миссии, решение оказалось положительным.

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