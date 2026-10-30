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НовостиВ мире30 октября 2026 23:14

"Масштабная манипуляция": в Польше разгорелся новый конфликт вокруг Конституционного трибунала

Экс-президент Польши Дуда обвинил правящую партию в манипуляциях вокруг КС
Мария ПАНЮТИНА
Протест перед зданием Конституционного трибунала Польши

Протест перед зданием Конституционного трибунала Польши

Фото: REUTERS.

Бывший президент Польши Анджей Дуда назвал действия правящей партии "Гражданская платформа" в отношении Конституционного трибунала преднамеренной юридической манипуляцией.

"Это просто масштабная юридическая манипуляция со стороны Дональда Туска и "Гражданской платформы" в отношении Конституционного трибунала, или, точнее, выборов судей", - сказал он в эфире Polsat News.

Дуда обвинил парламентское большинство в намеренном затягивании процедуры назначения новых судей. Он предположил, что так власти пытаются отсрочить начало работы новых членов трибунала.

Напомним, что обстановка вокруг Конституционного трибунала обострилась после того, как здание окружили протестующие, а полиция заняла оборону. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее этапом государственного переворота.

Как писал KP.RU, на фоне противостояния президент Польши Кароль Навроцкий вернулся в Варшаву. Объявившая себя председателем Конституционного трибунала Анна Корвин-Петровская заявила, что не допустит никого на территорию инстанции, в том числе лидера страны.

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