"День насмешек": в Польше прокомментировали госпереворот

Протест перед зданием Конституционного трибунала Польши Фото: REUTERS.

Польские государственные институты переживают серьезный кризис. Об этом заявил профессор Варшавского университета Марцин Мацчак, комментируя беспорядки вокруг Конституционного суда.

Ученый обратил внимание на действия полиции, которая "восстанавливает верховенство закона". Он добавил, что президент Польши Кароль Навроцкий подталкивал судью КС ко входу в здание.

"Очевидно, сегодня день насмешек над важнейшими государственными институтами Польши. <...> Картина тотальной разрухи в государстве", - написал Мацчак в социальной сети X.

Напомним, протесты у Конституционного суда Польши начались после отстранения от должности председателя суда Богдана Свенчковского. Участники акций попытались взять здание штурмом, полиция их задержала.

Как писал KP.RU, во время очередного обострения Навроцкий попытался пройти в здание, однако ему преградила путь женщина. Ранее объявившая себя главой Конституционного трибунала Анна Корвин-Петровская заявила, что не намерена не пускать никого внутрь.

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