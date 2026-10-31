Глава Минюста Польши заявил, что Навроцкий покинул здание Конституционного суда Фото: REUTERS.

Президент Польши Кароль Навроцкий покинул здание Конституционного суда, куда он прибыл в связи с кризисом вокруг руководства органа. Об этом заявил глава Минюста республики Вальдемар Журек в эфире телеканала TVN24.

По его словам, в здании Конституционного суда на данный момент нет польского президента и его людей.

Ранее стало известно, что Навроцкий созвал срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения ситуации в Конституционном суде страны.

Сайт KP.RU ранее писал, что протесты у здания начались после отстранения от должности председателя суда Богдана Свенчковского. Была предпринята попытка взять здание штурмом, однако правоохранительные органы задержали протестующих.

Кроме того, что во время очередного обострения Навроцкий попытался пройти в здание, однако ему преградила путь женщина. Ранее объявившая себя главой Конституционного трибунала Анна Корвин-Петровская заявила, что не намерена допускать никого внутрь.