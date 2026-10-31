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НовостиОбщество31 октября 2026 6:16

Желающие уехать на Украину жители Алешек вылетели из Анапы в Гомель

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сопровождает жителей, выразивших желание уехать на Украину
Вениамин ЗАХАРОВ
Желающие уехать на Украину жители Алешек вылетели из Анапы в Гомель

Желающие уехать на Украину жители Алешек вылетели из Анапы в Гомель

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Жители Алешек, которые выразили желание уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в Гомель в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, жителей сопровождает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ранее сообщалось, что людей, которые приняли решение эвакуироваться в Россию, доставили в пункт временного размещения в Симферополе. Там для прибывших подготовили помещения, а также организовали столовую и обеспечили горячим ужином.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что договоренности о введенном режиме тишины в Алешках соблюдались как российской, так и украинской стороной на протяжении всех дней гуманитарной миссии.

Также Лантартова заявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках. Колонны с эвакуированными жителями Алешек отправятся из крымского Армянска как в регионы России, так и на Украину.