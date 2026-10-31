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НовостиПроисшествия31 октября 2026 10:29

Минздрав: некоторые жители Алешек госпитализированы в больницы Симферополя

Жители Алешек получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, сообщили в Минздраве
Вениамин ЗАХАРОВ
Несколько эвакуированных их Алешек госпитализированы в больницы Симферополя

Несколько эвакуированных их Алешек госпитализированы в больницы Симферополя

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Несколько эвакуированных из Алешек человек госпитализированы в больницы Симферополя. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«При осмотрах у них выявлены обострения хронических заболеваний, сердечно-сосудистые и хирургические патологии, минно-взрывные травмы. Они получат всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме», - сказал Кузнецов.

Днем ранее врачи провели осмотры граждан в пунктах временного размещения, где с пострадавшими работали медицинские психологи.

Как писал сайт KP.RU, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что договоренности о введенном режиме тишины в Алешках соблюдались как российской, так и украинской стороной на протяжении всех дней гуманитарной миссии. Она заявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках. Колонны с эвакуированными жителями отправятся из крымского Армянска как в регионы России, так и на Украину.

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