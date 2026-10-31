Мы не семья: Глава МИД ФРГ Вадефуль объяснил, почему не хочет фотографироваться рядом с Лавровым

Вадефуль заявил, что РФ не является членом "западной семьи". Фото: REUTERS.

Россия не относится к «западной семье», считает министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. Такое мнение от высказал в эфире ZDF, комментируя своё нежелание фотографироваться рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на саммите G20.

«Такой семьей мы с Россией на данный момент действительно не являемся», - сказал Вадефуль.

При этом глава немецкого дипломатического ведомства признал, что понимает необходимость диалога с Москвой, но подчеркнул, что совместное фото на саммите может создать якобы ложное ощущение единства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил не фотографироваться вместе с Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20 в Атланте. По словам Захарова, Вадефуль пытался напугать Лаврова «обнажённой немецкой дипломатией».

Сам глава МИД Лавров назвал поведение Вадефуля дипломатией семейного фото.

Позже Вадефуль уточнил, что не будет избегать совместного фото с Лавровым.