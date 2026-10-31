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НовостиПолитика31 октября 2026 20:32

Мы не семья: Глава МИД ФРГ Вадефуль объяснил, почему не хочет фотографироваться рядом с Лавровым

Вадефуль заявил, что РФ не является частью западной семьи
Мария ПАВЛОВА
Вадефуль заявил, что РФ не является членом "западной семьи".

Вадефуль заявил, что РФ не является членом "западной семьи".

Фото: REUTERS.

Россия не относится к «западной семье», считает министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. Такое мнение от высказал в эфире ZDF, комментируя своё нежелание фотографироваться рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на саммите G20.

«Такой семьей мы с Россией на данный момент действительно не являемся», - сказал Вадефуль.

При этом глава немецкого дипломатического ведомства признал, что понимает необходимость диалога с Москвой, но подчеркнул, что совместное фото на саммите может создать якобы ложное ощущение единства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил не фотографироваться вместе с Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20 в Атланте. По словам Захарова, Вадефуль пытался напугать Лаврова «обнажённой немецкой дипломатией».

Сам глава МИД Лавров назвал поведение Вадефуля дипломатией семейного фото.

Позже Вадефуль уточнил, что не будет избегать совместного фото с Лавровым.