Превратится в изолированный остров тьмы: в Британии назвали перспективы Киева на фоне российских ударов

Аналитик Меркурис заявил, что Киев рискует превратиться в остров тьмы. Фото: REUTERS.

Киев может оказаться отрезанным от остального мира. Такой прогноз на фоне российских ударов по украинской столице сделал военный эксперт из Британии Александр Меркурис. Он напомнил, что в Киеве постепенно разрушаются мосты, блокируются наземные и воздушные маршруты, а также нарушается энергоснабжение и каналы передачи данных.

«В итоге Киев превратится в остров тьмы, отрезанный от остальной Украины, да и от всего мира», - сказал аналитик в эфире YouTube-канала.

Разбор массированного удара по Украине 30 октября, при котором были поражены сухогруз и электроподстанция, военкор Александр Коц делает здесь на KP.RU.

Накануне МО РФ сообщило, что в Харькове под удар попали производственные цеха в промышленной зоне «Протон», где осуществлялся выпуск комплектующих для ВСУ, а также складские помещения.

Тем временем мэр Киева Кличко заявил, что часть Киева осталась без водоснабжения после удара.