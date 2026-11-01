Замбия хочет поставлять в РФ помидоры и говядину. Фото: Павел МАРТИНЧИК.

На российских прилавках могут появиться продукты из Замбии. Речь идёт о говядине, помидорах и соевых бобах. Об этом заявил первый секретарь посольства этой страны в Москве Абин Мвинга.

«Мы выращиваем много помидоров, а также соевые бобы, у нас и их много.Что касается говядины, Россия - это тот рынок, где нам нужно быть», - сказал Мвинга РИА Новости. Этой темы дипломат коснулся во время беседы на полях саммита «Россия — Африка».

Особенностью экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» стала его практическая направленность: речь шла не об абстрактных намерениях, а о документах, которые задают вектор развития сотрудничества России и стран Африки на годы вперёд.

Ранее хорватские аналитики пришли к выводу, что Москва выстроила эффективную модель сотрудничества, предлагая африканскому региону то, в чём он нуждается больше всего: продовольственную безопасность, удобрения, технологии и надёжную защиту. Так Россия заняла ниши, где западные игроки потерпели крах.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал саммит «отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами» и отметил искреннее желание африканских лидеров укреплять сотрудничество с Москвой.