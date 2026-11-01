В РФ меняется ГОСТ на растворимые кофейные напитки

В РФ вводится новый ГОСТ на растворимые кофейные напитки. Фото: Вадим ПОПОВ.

Новый ГОСТ на кофейные напитки вступает в силу в РФ с 1 ноября. Речь идёт о растворимой разновидности этих напитков – порошкообразных, гранулированных и сублимированных.

Стандарт оговаривает требования к внешнему виду напитка, его вкусу, аромату и цвету. Также устанавливается время растворения напитка – до 30 секунд в горячей воде и до трёх минут в холодной. Также отмечено, что на упаковке обязательно должно быть указано, что это не кофе, а именно кофейный напиток. Кстати, кофе в составе таких напитков может быть, а может и не быть.

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