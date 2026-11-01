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НовостиПолитика1 ноября 2026 1:07

Трамп опроверг информацию ФБР о причастности КНДР к хакерской атаке на биржу Binance

Трамп: США не уверены, что биржу Binance атаковали хакеры из КНДР
Мария ПАВЛОВА
Трамп заявил, что не уверен в северокорейской принадлежности атаковавшей криптовалютную биржу хакеров.

Трамп заявил, что не уверен в северокорейской принадлежности атаковавшей криптовалютную биржу хакеров.

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп не подтвердил информацию ФБР, накануне обвинившего северокорейскую хакерскую группировку в атаке на криптовалютную биржу Binance. По словам американского лидера, у США нет уверенности в том, что атака осуществлялась именно из КНДР.

«Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-подход проходил в поместье президента США Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Напомним, Федеральное бюро расследований США распространило релиз, в котором сообщается, что хакерская группировка из КНДР похитила более шести миллиардов долларов с криптовалютной биржи Binance.

Ранее группы из КНДР связывали с атаками на сервисы Kelp DAO, Drift и Upbit. Всего за 2025 год они похитили криптовалюту на 2,02 миллиарда долларов.

Как американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на взлом криптобиржи Binance, читайте здесь на KP.RU.