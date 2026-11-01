Сын вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова трогательно обратился к умершему отцу

Сын вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова трогательного обратился к умершему отцу. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сын умершего бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова Серафим опубликовал трогательное обращение к отцу. Молодой человек поделился архивными фотографиями, на которых они вместе выступают на сцене.

На снимках Серафим еще подросток. Он стоит рядом с отцом у микрофонов. Публикацию молодой человек сопроводил короткими словами прощания.

«Папа, я не забуду тебя никогда! Пусть земля тебе будет пухом», — написал Серафим.

Публикацию фото Серафим Тарасов сопроводил короткими словами прощания. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В комментариях поклонники «Любэ» выразили соболезнования семье музыканта. Некоторые также обратили внимание, что на последних концертах коллектива Алексей Тарасов отсутствовал, а вместо него выступал сын.

Ранее представители группы «Любэ» объявили о смерти Алексея Тарасова в возрасте 64 лет. Музыкант родился в Москве 2 декабря 1961 года и окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. В 1989 году он присоединился к коллективу, где на протяжении многих лет выступал в качестве бэк-вокалиста, а также периодически играл на перкуссии.

Позднее представитель «Любэ» раскрыл причину смерти артиста. По его словам, Тарасов страдал от онкологического заболевания, которое к моменту его кончины уже дало метастазы. Других подробностей о состоянии музыканта собеседник журналистов не привел.

Кроме того, представители коллектива сообщили, что прощание и похороны Алексея Тарасова состоятся 4 ноября. Точную дату церемонии ТАСС подтвердил собеседник из окружения группы. При этом место проведения прощания пока не уточняется.