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НовостиПолитика2 ноября 2026 1:15

В Одессе слышны взрывы на фоне воздушной тревоги

Воздушная тревога также объявлена в Киеве
Мария ПАВЛОВА
Серия взрывов прозвучала в Одессе.

Серия взрывов прозвучала в Одессе.

Фото: REUTERS.

Серия взрывов произошла в Одессе в ночь на понедельник 2 ноября. Об этом информируют украинские СМИ.

Также сообщается, что взрывы произошли на фоне воздушной тревоги. Однако сведений о последствиях взрывов не сообщается.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в украинской столице – Киеве.

Тем временем украинский ресурс оповещения населения о воздушных тревогах подвергся взлому. На нём появилось оповещение о якобы радиационной и химической опасности в Киеве и идущих в украинской столице уличных боях. Позже пресс-служба ВВС Украины информировала о том, что ресурс был взломан, а информация о перечисленных угрозах не соответствует действительности.

Разбор массированного удара по Украине 1 ноября от военкора Александра Коца здесь на KP.RU.

Ранее ВС РФ нанесли ночные удары по ТЭЦ-6 в Киеве и объектам ВПК в Харькове.