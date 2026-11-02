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НовостиОбщество2 ноября 2026 1:40

Леонид Якубович попал в базу данных военной разведки Украины за поддержку политики РФ

Телеведущий Якубович попал в базу данных военной разведки Украины
Мария ПАВЛОВА
Якубовича внесли в базу военной разведки Украины.

Якубовича внесли в базу военной разведки Украины.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Известный российский телеведущий Леонид Якубович оказался в базе данных Главного управления разведки (ГУР) МО Украины. Об этом свидетельствуют размещённые на соответствующем портале сведения.

Основанием для внесения Якубовича в базу стала его поддержка действий РФ и политики российских властей в отношении Украины. Телеведущий ранее выступал за признание ДНР и ЛНР, а также был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. Кроме того, Якубович посещал Крым.

Накануне сообщалось, что рэпер Macan внесён в базу данных ГУР Украины за лояльность к российским властям.

Российский дуэт пранкеров Вован и Лексус - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров - также оказался в базе данных Главного управления разведки МО Украины.

Кроме того, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко и более 40 спортсменов из РФ попали в базу ГУР Украины. Что стало поводом для этого, читайте здесь на KP.RU.