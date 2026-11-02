В МЧС рассказали о работе системы оповещения после кибератаки на мобильное приложение

Система оповещения граждан в РФ работает штатно. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Система оповещения населения в РФ работает в штатном режиме. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

«Система оповещения населения Российской Федерации функционирует в штатном режиме. Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения», - такой релиз опубликован в канале ведомства на платформе «Макс».

В ведомстве призвали доверять только официальной информации.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали мобильное приложение российского министерства по чрезвычайным ситуациям. При этом россияне получили фейковую информацию из-за деятельности взломавших приложение злоумышленников. Также сообщалось, что специалисты ведут поиск уязвимости приложения.

Тем временем криптовалютная биржа Binance была атакована хакерами. Она оценила общий ущерб от атаки хакеров на платформу в $6,3 млрд.

Напомним, в августе хакеры вывели из строя электростанцию в Британии на четыре дня.