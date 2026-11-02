«В чем идти на свадьбу, на которую нас не звали»: Шойгу вспомнил анекдот, говоря о европейцах, рвущихся на переговоры

Шойгу сравнил желание европейцев участвовать в переговорах с анекдотом о свадьбе. Фото: Roman Naumov/ Global Look Press

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на открытии международной недели «Народы России» прокомментировал страстное желание европейцев попасть за стол переговоров по Украине. В этой связи российский политик вспомнил анекдот.

«Кто, с кем и в чем пойдет на свадьбу, на которую нас не звали», - заметил Шойгу.

На этом же мероприятии он отметил, что Россия не намерена разваливать никакие страны, а колониальные державы, как показывает история, разрушаются сами.

Ранее Шойгу заявил, что чем ближе Россия к победе и успеху специальной военной операции, тем агрессивнее попытки противостояния Запада.

Также политик подчеркнул, что попытки захвата территории России предпринимались неоднократно на протяжении истории, однако страна каждый раз давала жесткий отпор агрессорам.