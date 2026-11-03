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НовостиПроисшествия3 ноября 2026 4:18

Мельниченко: силы ПВО уничтожили рекетную угрозу в Пензенской области

В Пензенской области уничтожена ракетная угроза
Анастасия СУТОРМИНА
Мельниченко: силы ПВО уничтожили рекетную угрозу в Пензенской области

Мельниченко: силы ПВО уничтожили рекетную угрозу в Пензенской области

Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны России ночью 3 ноября ликвидировали ракетную угрозу в Пензенской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Руководитель подчеркнул, что «она не достигла границ региона».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 3 ноября ВСУ пытаются атаковать столицу России. Средствами противовоздушной обороны ликвидировано уже 53 украинских беспилотника.

Также сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории Самарской области в ночь на понедельник 2 ноября.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ нанесли удары по гражданским объектам. В результате атаки украинского беспилотника от полученных ранений погиб генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев.