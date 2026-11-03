Поша: Румыния уже не зависит от газа из РФ и больше не будет его закупать Фото: REUTERS.

Румыния сейчас не зависит от российского газа, и планирует, что больше российские энергоносители закупать не будет. Об этом заявил госсекретарь министерства энергетики Румынии Мариус Поша в ходе конференции ADIPEC.

Румынский чиновник призвал собравшихся к откровенности - никто не знает как будут развиваться события в текущей непредсказуемой ситуации. Могут быть введены или не введены санкции.

«Но если говорить о газоснабжении, то имеющихся в регионе ресурсов нам достаточно. Мы больше не зависим от российского газа - справляемся и без него. На данный момент мы готовимся к тому, чтобы больше не использовать российский газ», - сказал он.

Накануне сенатор Алексей Пушков отметил, что страны Евросоюза клянутся отказаться от российского газа, однако продолжают закупать его в еще больших количествах.

В этих условиях США пытаются добиться возобновления поставок российского газа в Европу через Украину. Но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возобновить поставки газа через Украину невозможно.