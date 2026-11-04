В МИД России оценили ход урегулирования конфликта перед трехсторонней встречей в Абу-Даби

Мирошник: подвижки по урегулированию конфликта идут только на гуманитарном треке. Фото: Ministry of Foreign Affairs of T/Global Look Press

Все подвижки в рамках урегулирования украинского конфликта пока идут только по гуманитарному треку. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в преддверии трехсторонней встречи РФ, США и Украины в Абу-Даби.

Российский дипломат отметил, что речь идет об обмене пленными, больными, телами. Однако никаких изменений на политическом треке нет - он никуда не двигается.

В Кремле накануне сообщили, что помощник президента России Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на трехсторонних переговорах с Соединенными Штатами Америки и Украиной в Абу-Даби.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры пройдут 10–11 ноября. Российская делегация прибудет в Абу-Даби для участия во встрече с представителями Вашингтона и Киева. А вот европейские страны не будут участвовать в переговорах по Украине, уточнили в Кремле.

Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер представят Вашингтон на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.