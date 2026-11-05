Режиссер эротических фильмов Тинто Брасс скончался в Италии

Тинто Брасс умер в возрасте 93 лет. Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Риме 4 ноября скончался известный итальянский режиссер Тинто Брасс. Он умер в возрасте 93 лет. Тинто Брасс получил популярность благодаря съемке эротических фильмов. Его историю рассказывает агентство Ansa.

Жена и дети Тинто Брасса подтвердили кончину режиссера. Он умер около 10:30 по местному времени 4 ноября. Известно, что семья проведет похороны в узком кругу.

Здоровье режиссера ухудшилось в 2010 году. Тогда мастер перенес кровоизлияние в мозг. Ему удалось оправиться, однако проблемы не исчезли.

Тинто Брасс регулярно страдал от плохого самочувствия. В последние месяцы его здоровье было серьезно подорвано. В сентябре режиссер не смог лично присутствовать на Венецианском кинофестивале. На мероприятии демонстрировали его фильм "С сердцем в горле". Картина открывала фестиваль. Тинто Брасс не прибыл на мероприятие по причине неважного самочувствия.

Следует напомнить, что режиссер начинал карьеру в кино как постановщик интеллектуальных психологических фильмов. Затем он стал снимать эротические проекты. В этом жанре были выпущены "Калигула", "Салон Китти", "Подглядывающий" и другие кинокартины.

Режиссерский дебют состоялся еще в 1963 году. Тогда Тинто Брасс представил фильм "Кто работает, тот потерян". Это было провокационное и эпатажное кино.

Издание Roma уточнило, что причиной смерти итальянского кинорежиссера стал внезапный сердечный приступ. Журналисты напомнили, что в 2019 году он столкнулся с ишемической атакой. Прошлым летом режиссер был госпитализирован с тяжелой формой сепсиса. В последние годы Тинто Брасс вел уединенный образ жизни в деревне Изола Фарнезе.

Ранее скончался известный американский актер Патрик Стюарт. Артисту было 86 лет. В последнее время он боролся с болезнью Альцгеймера и деменцией. Патрик Стюарт сыграл профессора в "Людях Икс" и капитана Жана-Люка Пикара в "Звездном пути".

В среду, 4 ноября, в одном из отелей Берлина скоропостижно скончался министр экономики Баварии Хуберт Айвангер. Власти заявили, что смерть настигла чиновника по естественным причинам. Никаких признаков насилия обнаружено не было. Хуберту Айвангеру было всего 55 лет.