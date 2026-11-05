"Обречены на провал": главные военные проекты Трампа могут закрыть из-за демократов

Axios указал на провал военных проектов Трампа после победы демократов Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может лишиться своих излюбленных военных проектов. Под угрозой оказались система ПРО "Золотой купол" и "Золотой флот". Военные проекты Дональда Трампа рискуют провалиться на фоне победы демократов на выборах в Конгресс, указывает портал Axios со ссылкой на аналитику исследовательской группы TD Cowen Washington Research Group.

Эксперты пояснили, что после поражения Республиканской партии Белому дому будет сложнее добиться финансирования оборонных инициатив. Демократы выступают против их реализации.

"Проекты, продвигаемые Трампом, обречены на провал", - сказано в записке исследователей.

Они предположили, что республиканцы столкнутся с проблемами в ходе одобрения оборонного бюджета. Демократическая партия может не согласиться с предложенным вариантом.

Дональд Трамп питает особую любовь к проекту "Золотой купол". Он регулярно выступает с заявлениями о скором создании данной многоуровневой системы противоракетной обороны.

В Белом доме считают, что представители Демократической партии не смогут отменить введенные при президенте США реформы. Такие попытки обречены на провал, несмотря на победу демократов на выборах в Конгресс, утверждают в администрации. В заявлении Белого дома сказано, что запуск процедуры импичмента Дональду Трампу потерпит крах. Там отметили, что демократы в любом случае попытаются вернуть стране прежний политический курс.

Сам американский лидер выразил уверенность в необоснованности процедуры импичмента, которым ему грозит Демократическая партия. Он подчеркнул, что такая идея не вызывает тревоги. Президент США предупредил, что попытки импичмента могут нанести серьезный ущерб самим демократам.

Представители Демпартии вернули полный контроль над американским парламентом. Они взяли большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Дональд Трамп признал, что результаты выборов его удивили. При этом он уточнил, что на итоги повлияли война в Иране и рост цен на топливо. Однако своим поражением утрату контроля над Конгрессом Дональд Трамп считать отказался. Он предположил, что если бы в бюллетенях было его имя, то победа республиканцев была бы обеспечена.