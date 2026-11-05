Блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова внесли в базу украинского ГУР

Писатель, публицист, переводчик Дмитрий Пучков Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Писатель и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, попал в базу данных, которую ведёт Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют материалы портала.

Составители базы утверждают, что блогер открыто поддерживает курс российских властей в отношении Украины. По их мнению, Пучков создаёт контент, «дискредитирующий украинское государство». Ему в вину ставят и частые заявления о том, что Украина управляется извне, прежде всего Вашингтоном, и заявления о нацизме на Украине. На сайте ГУР также упоминаются взгляды Пучкова на Крым, его визиты на полуостров и публикация материалов в поддержку специальной военной операции.

Ранее в базу данных Главного управления разведки Минобороны Украины внесли актёра Никиту Джигурду. Ему вменяют поддержку специальной военной операции, поездки в новые российские регионы, выступления перед военнослужащими и передачу им гуманитарной помощи.

До этого в этом списке оказались и другие российские артисты. Рэпера Тимати (Тимура Юнусова) внесли в базу за публичную поддержку СВО и участие в патриотических мероприятиях, включая концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. А певца SHAMAN (Ярослава Дронова) украинская сторона назвала «главным патриотическим артистом России» и «голосом СВО».