Медведев: враги России будут униженно просить вернуть ее в большой спорт

Медведев: враги России будут униженно просить вернуть её в большой спорт Фото: Александр ГЛУЗ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что противники страны со временем сами будут "униженно просить" вернуть российских спортсменов на международные соревнования. По его мнению, это произойдет после коренного изменения нынешней ситуации. Об этом политик написал 5 ноября в своем канале в мессенджере MAX.

Медведев подчеркнул, что не разделяет восторга по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам. Он напомнил, что при нынешнем отношении к России со стороны ряда государств участие спортсменов в соревнованиях может превратиться в постоянную нервотрепку.

Отдельно Медведев обратил внимание на финансовую сторону вопроса. Он напомнил, что международные федерации и организаторы турниров зависят от поступлений и спонсорской поддержки, и допустил, что IIHF может столкнуться с миллиардным штрафом за неисполнение решения CAS. Поэтому, считает зампред Совбеза, России стоит дождаться момента, когда ее возвращения будут добиваться сами организаторы международных соревнований.

Решение CAS стало результатом разбирательства по иску Федерации хоккея России. Суд отменил пять решений совета IIHF, препятствовавших участию российских команд в соревнованиях, и обязал федерацию обеспечить их допуск в сезоне 2026/27. Министр спорта Михаил Дегтярев назвал вердикт окончательным и заявил, что теперь российской стороне предстоит добиваться его исполнения.

Дегтярев также рассказал, что после решения суда получил поздравления от зарубежных министров спорта и руководителей олимпийских комитетов. Он подчеркнул, что побеждать соперников следует на спортивных площадках, а не в кабинетах международных организаций.

Однако препятствия возникли уже на этапе подготовки к турнирам. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российским хоккеистам не выдадут визы для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет в Альберте с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го. Посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя это решение, отметил, что Оттава таким образом избавляется от сильных соперников еще до начала соревнований.