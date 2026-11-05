Стало известно, что будет с прахом дочери Аркадия Райкина Екатерины

Прах Екатерины Райкиной похоронят в могиле её родителей в Москве Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА.

Урну с прахом заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной планируют захоронить на Новодевичьем кладбище в Москве — в могиле ее родителей, артиста Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе. Об этом 5 ноября сообщил ТАСС источник.

Прощание с дочерью знаменитого артиста состоится 6 ноября в Школе Райкина. После церемонии тело Екатерины Аркадьевны кремируют. Причина смерти актрисы была естественной. По словам источника агентства, до последнего момента Райкина находилась в сознании.

О смерти 88-летней артистки стало известно 3 ноября. Она скончалась в больнице после продолжительной болезни. Ранее KP.RU писал, что в октябре 2026 года Екатерину Райкину экстренно доставили в одну из московских больниц с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Тогда сообщалось, что актриса находилась в тяжелом состоянии, практически не передвигалась самостоятельно, врачи проводили интенсивную терапию.