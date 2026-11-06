Песков: у РФ нет подробностей о мирном соглашении, анонсированном Трампом Фото: REUTERS.

В Кремле нет никаких подробностей о мирном соглашении по Украине, которое анонсировал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что Москва не располагает деталями договоренностей, о которых ранее рассказал американский лидер.

Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое затронет не только Украину, но и всю Европу. По словам президента США, соответствующие вопросы обсуждались с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. При этом американский лидер отказался раскрывать содержание переговоров, однако выразил уверенность в успешном заключении сделки. Трамп также предположил, что все участники соглашения останутся довольны его условиями.

Кроме того, Дмитрий Песков ранее подтвердил, что 10–11 ноября в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры России, США и Украины. Встреча будет посвящена урегулированию украинского конфликта. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.