Отец стрелявшего в Кракове зарегистрировал на себя 11 единиц оружия

Правоохранительные органы у дома стрелявшего в Кракове Фото: REUTERS.

Отец подозреваемого в стрельбе в Кракове, при которой погибли шесть человек, официально зарегистрировал на свое имя 11 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает Interia со ссылкой на источники.

По данным издания, предполагаемого нападавшего зовут Михал, ему 24 года. Автомобиль, на котором передвигался мужчина, был оформлен на его отца. Ему 52 года, и на его имя зарегистрировано 11 единиц огнестрельного оружия.

Напомним, что в результате нападения 15 человек получили ранения. Среди пострадавших есть гражданка России. По данным полиции, погибшими оказались три польки и один британец, личности еще двух устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что в доме подозреваемого обнаружили тела трех человек. Премьер Польши Дональд Туск добавил, что были найдены две женщины и мужчина. Предварительно они являются близкими родственниками нападавшего.

KP.RU собрал все, что известно о стрельбе в Кракове 7 ноября, нападавшем, жертвах и пострадавших