Сердце не выдерживает пыток: какая смертность в тайных тюрьмах Украины

Каждый пятый узник секретных тюрем на Украине не выживает Фото: REUTERS.

Примерно каждый пятый заключенный погибает в секретных тюрьмах-пыточных на Украине. Об этом сообщил представитель антифашистского подполья Одессы в интервью РИА Новости.

"Ликвидируется примерно каждый пятый. Это если не брать заказы. <…> Из каждых 700 человек, проходящих через эти пыточные, гибнет примерно полторы сотни", - сказал источник.

В подполье связали высокую смертность как с применением пыток, так и с состоянием здоровья заключенных. Некоторые не выдерживают издевательств из-за возраста или проблем с сердцем.

Напомним, что под Киевом нашли нелегальную тюрьму. В подвале удерживали около 40 мужчин. После у дома собрались протестующие, по которым открыли огонь. Есть погибшие.

Ранее KP.RU сообщал, что подросток, которого нашли в нелегальной тюрьме, попал в больницу. У него порезаны пальцы и возникли трудности с ходьбой. По словам мальчика, его били головой об пол.