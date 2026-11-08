Сердце не выдерживает пыток: какая смертность в тайных тюрьмах Украины

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Примерно каждый пятый заключенный погибает в секретных тюрьмах-пыточных на Украине. Об этом сообщил представитель антифашистского подполья Одессы в интервью РИА Новости.
"Ликвидируется примерно каждый пятый. Это если не брать заказы. <…> Из каждых 700 человек, проходящих через эти пыточные, гибнет примерно полторы сотни", - сказал источник.
В подполье связали высокую смертность как с применением пыток, так и с состоянием здоровья заключенных. Некоторые не выдерживают издевательств из-за возраста или проблем с сердцем.
Напомним, что под Киевом нашли нелегальную тюрьму. В подвале удерживали около 40 мужчин. После у дома собрались протестующие, по которым открыли огонь. Есть погибшие.
Ранее KP.RU сообщал, что подросток, которого нашли в нелегальной тюрьме, попал в больницу. У него порезаны пальцы и возникли трудности с ходьбой. По словам мальчика, его били головой об пол.