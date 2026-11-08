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НовостиВ мире8 ноября 2026 12:28

Стало известно о состоянии россиянки, которую ранили в Кракове

Посольство РФ: пострадавшая в Кракове россиянка находится в стабильном состоянии
Анна АДАМАЙТЕС
Посольство РФ: пострадавшая в Кракове россиянка находится в стабильном состоянии

Посольство РФ: пострадавшая в Кракове россиянка находится в стабильном состоянии

Фото: Оксана ЗУЙКО.

Гражданка России, получившая ранение во время стрельбы на Главной площади Кракова 7 ноября, находится в стабильном состоянии. Об этом 8 ноября сообщили ТАСС в посольстве РФ в Варшаве.

В дипмиссии подтвердили, что женщина жива, и уточнили, что дополнительной информации от польских властей пока не поступало. Ранее посольство России заявило о ранении гражданки РФ во время стрельбы на Главной рыночной площади Кракова. Дипломаты сказали, что поддерживают связь с ее родственниками и польскими медицинскими учреждениями.

После стрельбы в Кракове правоохранители изъяли 11 единиц огнестрельного оружия. Четыре ствола нашли на месте нападения, еще семь — в доме подозреваемого. В доме задержанного мужчины обнаружили тела его родителей и сестры.