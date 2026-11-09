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НовостиВ мире9 ноября 2026 2:33

Христофору: на переговоры в Абу-Даби Украина отправит некомпетентную делегацию

В Европе оценили качественный состав украинской делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби
Анастасия СУТОРМИНА
Христофору: на переговоры в Абу-Даби Украина отправит некомпетентную делегацию

Христофору: на переговоры в Абу-Даби Украина отправит некомпетентную делегацию

Фото: REUTERS.

На переговоры с Россией и США в Абу-Даби от Украины отправится некомпетентная делегация. Об этом, изучив состав представителей Киева, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

Эксперт обратил внимание, что возглавляет делегацию Рустем Умеров.

«М-да... Его уровень — даже близко не ровня представителям российской стороны. <…> Он — верный сторонник Зеленского, но при этом имеет весьма сомнительную репутацию и погряз в коррупции. Это тот самый человек, который постоянно проводит время в Майами, да и семья его тоже находится в Майами», — отметил он.

Между тем, ранее западная пресса сообщала, что во главе делегации Киева будет стоять другой персонаж. Речь шла о главе офиса киевского режима Владимира Зеленского Кирилле Буданове*.

В Кремле также сообщили, что российскую делегацию на трехсторонних переговорах возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на встрече представители стран детально обсудят вопросы безопасности.

* лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ