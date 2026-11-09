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НовостиПолитика9 ноября 2026 7:32

Шойгу: Украина и её европейские спонсоры готовятся к продолжению конфликта

Секретарь Совбеза России высказался об агрессивных планах Киева и его союзниках
Анна АДАМАЙТЕС
Шойгу: Украина и её европейские спонсоры готовятся к продолжению конфликта

Шойгу: Украина и её европейские спонсоры готовятся к продолжению конфликта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Украина и ее европейские спонсоры готовятся к продолжению конфликта, а не к миру. Об этом 9 ноября, в понедельник, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.

«Похоже, что Украина и ее европейские спонсоры готовятся к войне, к ее продолжению, а не к миру», — сказал Шойгу.

На этой же встрече Шойгу отметил, что российская сторона видит и ценит усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Шойгу заявил об усилении давления Запада на Россию по мере приближения завершения специальной военной операции. По его словам, попытки противостоять Москве становятся все более агрессивными и изощренными.

Также Шойгу отмечал, что Европа не предлагает конструктивных решений, но при этом стремится участвовать в переговорах по урегулированию.