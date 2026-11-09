Песков раскрыл, какую тему не будут поднимать на переговорах по Украине

Песков исключил обсуждение редкоземов на переговорах в Абу-Даби Фото: Иван МАКЕЕВ.

Тему редкоземельных металлов не планируют включать в повестку трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос RTVI.

Журналисты поинтересовались, собираются ли стороны затрагивать вопрос редкоземов в контексте урегулирования конфликта на Украине. Представитель Кремля ответил отрицательно.

Очередной раунд переговоров с участием трех стран запланирован на 10–11 ноября. Встреча должна пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Также в состав делегации от РФ войдет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его участие глава министерства Сергей Лавров назвал естественным, поскольку тот курирует вопросы Северной Атлантики и контроля над вооружениями.

Ранее KP.RU сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио назвал гарантии безопасности одним из ключевых вопросов предстоящей встречи в Абу-Даби. Американская сторона рассчитывает, что переговоры позволят добиться прогресса в урегулировании конфликта.