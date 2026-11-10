В России готовятся к проведению турниров UFC: Дмитриев раскрыл подробности

Дмитриев: Россия скоро начнет работу над проведением турниров UFC в стране. Фото: Maksim Konstantinov/Globl Look Press

В скором времени в России начнется работа для проведением турниров UFC в стране. С таким анонсом в соцсети Х выступил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Таким образом российский политик прокомментировал появление на брифинге в Белом Доме главы UFC Даны Уайта вместе с президентом США Дональдом Трампом.

«В скором времени мы также будем работать над проведением турниров UFC в России», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп в шутку предложил президенту UFC Дане Уайту стать пресс-секретарем Белого дома.

Комментируя это предложение, глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что он не говорит президенту «нет» ни по одному вопросу. А оценивая физическую форму главы Белого дома, Уайт отметил, что Трамп одержал бы победу над бывшим американским лидером Джо Байденом в гипотетическом боксерском поединке.

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