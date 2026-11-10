Вашингтон обвинили в подыгрывании Москве перед переговорами в Абу-Даби: европейцы обескуражены

WP: США изменили подход к переговорам в Абу-Даби в пользу Москвы. Фото: Belkin Alexey/Globаl Look Press

США пересмотрели подход к урегулированию конфликта на Украине перед трёхсторонними переговорами в Абу-Даби. В Белом доме решили включить в обсуждение вопросы европейской безопасности, что соответствует интересам России. И чуть ли не обеспечивает Москве победу на предстоящих трехсторонних переговорах. Об этом сообщает The Washington Post.

«Решение поставить обсуждение вопросов безопасности на повестку дня знаменует собой ещё один сдвиг в пользу России», — говорится в публикации.

Вашингтон считает, пишут журналисты, что, не достигнув с Москвой более масштабных договоренностей, завершить украинский конфликт не получится. Потому в Абу-Даби представители США будут обсуждать не только тему украинского конфликта, но и будущую систему безопасности в Европе.

Не исключается также, что Белый дом отменит антироссийские санкции в рамках будущего соглашения. Как пишет WP, этот вопрос также входит в число возможных условий урегулирования.

Напомним, накануне сообщалось, что спецпредставитель президента США считает Совет Россия — НАТО примером для диалога по европейской безопасности. Кушнер планирует подключить Москву к переговорам о новой системе безопасности в Европе для разрешения конфликта на Украине и поддержания мира. Моделью для него служит Совет Россия — НАТО, приостановленный в 2014 году.

В Кремле, к слову, весьма сдержанно отнеслись к этой инициативе. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать предложение спецпредставителя президента США Джареда Кушнера использовать формат Совета Россия — НАТО в качестве базовой площадки для обсуждения новой архитектуры европейской безопасности.

Зато европейские политики просто опешили от неожиданности, услышав предложения Кушнера об архитектуре безопасности в Европе при участии России. В Старом Свете заявили, что решение по вопросам, затрагивающим безопасность Евросоюза, должно приниматься самим Евросоюзом. Еврочиновники, пишут местные СМИ, сильно боятся заключения сделки между РФ и США в ущерб интересам Европы.

Напомним, 10 ноября стартуют трехсторонние переговоры о мире на Украине в Абу-Даби. KP.RU собрал последнюю информацию по теме.